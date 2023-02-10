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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو بالمجلس: "القومي لحقوق الإنسان" لديه اهتمام كبير بتمكين الشباب.. فيديو

القومي لحقوق الانسان
القومي لحقوق الانسان

قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه اهتمام كبير بالشباب من حيث تمكينهم، مشددًا على أن تمكين الشباب هو الهدف الرئيسي من عملية الاستفادة من الشباب في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

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وأضاف بسيوني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عايش" الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن لشاب أن ينشر ثقافة إلا إذا ممكنا من أن يصبح جزءً من العمل العام والعمل السياسي، وممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة، مشيرًا إلى أنّ مصر فيها أكثر من تجربة ناجحة يجب التوقف أمامها.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من بين هذه التجارب، منتدى شباب العالم، البرنامج الرئاسي للتدريب على القيادة، بالإضافة إلى الشباب المنخرطين في العمل التطوعي داخل مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أحدثت الفارق، لأنها استعادت للذهن المصري فكرة التطوع.

وأكد: "لمسنا في المجلس من خلال العام المنصرم وجود اهتمام كبير جدا من الشباب بخصوص التعرف على آليات العمل الحقوقي، وبخاصة عمل الآليات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها في مجال حقوق الإنسان وتقدم أنشطة ذات صلة بالتثقيف".

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