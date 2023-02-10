أول إجراء من وزير الرياضة بعد فوز منتخب الشباب على جنوب السودان

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنتخب مصر للشباب، لدعم اللاعبين والجهاز الفنى، قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تنطلق في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري، في مصر.

وهنأ صبحي منتخب مصر للشباب على فوزه وديًا اليوم بهدف نظيف على منتخب جنوب السودان، في حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء حلمي مشهور عضو المجلس والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول وروجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.

وزير الرياضة يهنئ منتخب الشباب

كما قام وزير الشباب والرياضة المصري برفقة جمال علام بتوجيه التحية لمنتخب جنوب السودان على أدائه في المباراة، التي استضافها ستاد الكلية الحربية ظهر اليوم.



وتستضيف مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب على ثلاثة ملاعب، هي القاهرة، الإسكندرية وهيئة قناة السويس، وأوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالدور الأول، إلى جانب منتخبات موزمبيق، السنغال ونيجيريا.