الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في الربع الرابع من 2022

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً صفرياً في الربع الرابع من العام.

وتوقع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.



وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنكلترا منذ ديسمبر 2021.