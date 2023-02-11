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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش القلي الصريح | استشاري تغذية يقدم نصيحة مهمة للطهي بالزيت

صدى البلد

قال الدكتور بهاء ناجي إستشاري التغذية العلاجية ؛ إن الزيت عندما يتعرض للحرارة يتم التفاعل معها بعد أول مرة من القلي والأفضل استخدام الرشاش الموجود حاليا فهو الأفضل أثناء إعداد الطعام  مع تجنب الأطعمة المقلية سواء بطاطس أو طعمية أو بانية و يفضل طهيها برشة زيت في الطاسة مع التقليب وفقط وتجنب المقليات  قدر الإمكان لأنها غير صحية بالمرة .

أضاف الدكتور بهاء ناجي خلال لقاءه في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي ؛ ان الأطعمة المقلية مسرطنة وضارة وبالإضافة لذلك فهي مكلفة جدا وذلك لأن أسعار الزيوت أرتفعت جدا  ولأن مع  تسخين الزيت يصبح مسرطن ومهدرج وكلما تعرض للحرارة كلما زادت مخاطر تناول الطعام المقلي وتجنب المقليات والأفضل طهي الطعام في الفرن بدهنة زيت.

مخاطر تغذية تناول الطعام الفرن طعمية

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