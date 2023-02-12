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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشفن المؤامرة بالصدفة.. رجل يتزوج 3 نساء بدون علمهن في أستراليا

رجل يتزوج ثلاث نساء
رجل يتزوج ثلاث نساء بدون علمهن

يواجه رجل أسترالي اتهامات بالزواج من زوجتين بعد أن عثرت زوجاته الثلاث على بعضهن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصلوا مع بعضهن البعض.

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وجد الرجل البالغ من العمر 48 عامًا من مدينة بيرث الأسترالية ، نفسه متهم بالانفصال لكنه لم يطلق زوجته الأولى عندما تزوج امرأة ثانية في يوليو 2020.

وذكرت المرآة أنه يُزعم أنه لم يخبر المرأة الثانية وأعلن في استمارة زواجه أنه لم يتزوج من قبل.

ثم مضى في الزواج بامرأة ثالثة بعد انفصاله عن زوجته الثانية.

وبدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق مع الزوجة الأولى ، وتواصلت مع الثانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكشفت أكاذيبه المزعومة.

يعتبر الزواج الثاني باطلاً بسبب الزواج الأول.

كما اتُهم الرجل بتقديم ادعاءات كاذبة على وثائق قانونية تتعلق بالزواج الثاني والثالث ، حيث ادعى أنه 'لم يتزوج مطلقًا بشكل صحيح' وتوقيع 'إقرار رسمي بعدم وجود مانع قانوني للزواج'.

تم القبض على الرجل ورفض الإفراج عنه بكفالة قبل مثوله أمام المحكمة.

وقال كيفن لورمانز ، كبير الضباط ، الذي يشرف على التحقيقات ، إن مزاعم الخداع والجمع بين زوجتين خطيرة.

وقال في بيان: 'هذا النوع من الخداع والإساءة له آثار حقيقية طويلة الأمد وسلبية على الضحايا والأسر المعنية ، وستضمن وكالة فرانس برس التحقيق في مزاعم مثل هذه بشكل كامل'.

 

رجل زوجاته وسائل التواصل

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