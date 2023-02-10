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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاقة آثمة وضرب طالب بالرصاص | إقالة ضابط برازيلي في جريمة مؤسفة

ضابط شرطة برازيلي
ضابط شرطة برازيلي

تباهى ضابط شرطة برازيلي يسمى أريسون دي ميلو نيري، بإقامته علاقة ثلاثية مشبوهة مع امرأتين كما نشر صورا له على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام أثناء إطلاقه النار على طالب داخل حانة لإظهار قوته. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، طردت قوات الامن الشرطي أريسون الذي تباهى بقوته أثناء الشجار بإطلاق النار والاستعراض أمام الجمهور بسلاحه الرسمي وقت المشاجرة التي حدثت في منتصف الليل أثناء وقت راحته. 
 

وجذب الشرطي الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي منشوره الذي تابعه الملايين بينما يتابعه أكثر من 30 ألف شخص على إنستجرام وخاصة بعد إعلانه عن العلاقة الثلاثية التي أقامها مع ألدا نيري ودارلين أوليفيرا ونشره التفاصيل على الإنترنت.

وجاءت إقالته في 26 يناير ، مع إعلان القوة الأمنية عن قرارها وتفاصيل إطلاق النار في 2021 أمس الخميس 9 فبراير.

تحرش بزوجته


ويزعم نيري أن الطالب الذي أطلق النار عليه ضرب زوجته، حيث قال الشرطي السابق في ذلك الوقت: 'لقد تحرش الرجل بزوجتي، وذهبت لمواجهته على الفور.

وأضاف 'لكنه لكم ألدا في وجهها وأصيبت بجرح في الفم. ثم ، عندما رأيتها هكذا ، طاردت الرجل. في الخارج ، دخلنا في معركة بالأيدي وأطلقت النار عليه.

وأكد الكولونيل رومولو موديستو ، المفتش العام للشرطة العسكرية ، أن الحادث قد ظهر مع بث تقارير عن حادثة ثانية تتعلق بنيري.

علاقة ثلاثية ضابط شرطة طالب

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