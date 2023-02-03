بيدفعوا كام في السنة؟ تفاصيل احتجاجات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة | شاهد

نظم عدد من الطلاب وقفات احتجاجية داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تقع في منطقة التجمع الخامس، بعد ارتفاع مصروفات الجامعة لأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الطلبة والطالبات يرددون عبارات تؤكد استياءهم من زيادة المصروفات، وعبارات أخرى تطالب بـ “عدم تسليع التعليم” بينما كان يهتف أحد الشباب “ياللي ساكت ساكت ليه ابوك حرامي ولا ايه”.

https://vm.tiktok.com/ZMYYr9eaf/

وجاء اول رد من إدارة الجامعة الأمريكية على لسان المتحدثة الإعلامية قائلة إن المصروفات لم ترتفع بل إن مع ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية أصبحت القيمة أعلى، كما قامت الجامعة بمحاولة لتخفيف العبء ودفع جزء من المصروفات للطلبة الذين لم يتمكنوا من استكمالها.

مصروفات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ارتفعت من 350 ألف جنيه في العام، إلى 750 ألفًا في العام، مما يعني ارتفاعا يزيد على الضعف.