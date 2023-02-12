متلازمة القلب المنكسر.. أعراض لن تتوقعها وطرق العلاج

متلازمة القلب المنكسر هي حالة مرضية للقلب تحدث غالبا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة.

يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب الإصابة بأمراض جسدية أو جراحات خطيرة، غالبا ما تكون متلازمة القلب المنكسر حالة مؤقتة، لكن بعض الأفراد قد يستمر لديهم الشعور بالإعياء بعد شفاء القلب.

أعراض كسرة القلب

تشبه أعراض متلازمة القلب المنكسر أعراض النوبة القلبية، وقد تشمل أعراضها:

ألم الصدر

ضيق النفس

علاج كسرة القلب

للوقاية من التعرض لنوبة أخرى من متلازمة القلب المنكسر، يوصي الكثير من الأطباء بالعلاج طويل الأجل بحاصرات مستقبلات بيتا أو ما يماثلها من الأدوية.، وتعمل هذه الأدوية على منع الآثار محتملة الخطورة لهرمونات التوتر على القلب.

قد يزيد التوتر المزمن من مخاطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر، ويمكن لاتخاذ خطوات السيطرة على التوتر العاطفي أن تحسن صحة القلب ويمكن أن تساعد في الوقاية من متلازمة القلب المنكسر، ومن الطرق الممكن اتباعها لتخفيف التوتر والسيطرة عليه:

زيادة ممارسة الرياضة.

ممارسة التركيز الذهني.

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