أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

الحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي وأحد المغذيات الكبيرة الأساسية لإصلاح العضلات وضبط الهرمونات، لذا فإن الحمص هو إضافة ممتازة لأي وجبة أو وجبة خفيفة لتعزيز البروتين.

فوائد الحمص

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فيمكنك تناول الحمص وذلك بفضل محتواها العالي من البروتين حيث يمكن تناول أونصة واحدة من الحمص تحتوي على حوالي 3 جرامات من البروتين، نظرًا لأن الحمص يحتوي تقريبًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية باستثناء الميثيونين، فإنها تعتبر مصدرًا عالي الجودة للبروتين مقارنة ببعض البقوليات الأخرى.

الحمص غني بالألياف

كما أن 2 جرام من الحمص يحتوي على الألياف الغنية، وستحصل على مزيج غني بالمغذيات الطبيعية اللازمة لإرضاء الجوع، ويعمل البروتين والألياف معًا للمساعدة في إبطاء عملية الهضم وتوفير الشبع المستمر.