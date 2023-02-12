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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التحذير من هذه الأنواع.. طريقة تحضير التونة في المنزل

التونة
التونة

تعد التونة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم التونة مع العديد من الأصناف المختلفة.

ولكن تحتوي بعض أشكال التونة المعلبة على طفرات من الزئبق "لا يمكن التنبؤ بها" ، ما يشير إلى أنه يجب على النساء الحوامل تجنب استهلاكه .

ويمكن أن يسبب تناول الزئبق خطرًا على الأطفال الذي لم يولد بعد .

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طريقة تحضير التونة في المنزل 

مقادير التونة

2 كيلو من سمك تونة
نصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح الليمون
3 ورق اللوري
نصف ملعقة صغيرة من الكمون
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1 ملعقة كبيرة من الملح
1 كوب من الزيت
1 كوب من الخل
نصف كوب من عصير الليمون
كوب من مرقة السمك

طريقة تحضير سمك التونة

حضري السمك ويتم تنظيفه ويغسل بالماء المضاف إليه الخل والملح والدقيق جيدا ويترك حتى يجف.

ضعي إناء على النار به كمية من الماء ويترك حتى الغليان.

ضيفي ماء وورق اللوري والكمون، والفلفل الأسود وشرائح الليمون ويترك حتى يغلي 3 دقائق.

ضعي السمك ويترك حتى الغليان ونهديء الحرارة عليه لمدة ساعة.

صفى السمك من المرقة ويوضع في الماء المثلج على الفور ويترك لمدة دقيقتين.

ثم يصفى من الماء ويتم إزالة القشور برفق، ويفتح السمك ويزال الشوك الموجود به من الداخل.

في برطمان زجاجي يتم وضع الزيت والليمون وماء السلق والملح، ويتم تقليب جميع المكونات جيدا.

ضعي به قطع التونة ويغلق جيد ويتم تخزينه في الثلاجة لمدة يومين قبل الاستخدام

التونة سمك التونة طريقة تحضير سمك التونة مقادير التونة التونة المعلبة

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