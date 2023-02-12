ندوة توعوية حول العادات والتقاليد السلبية ودورها في تفاقم المشكلة السكانية بالبحيرة

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ندوة توعوية حول( العادات والتقاليد السلبية ودورها فى تفاقم المشكلة السكانية) بقاعة الوحدة المحلية بقرية دمسنا

ندوة توعوية حول العادات والتقاليد السلبية ودورها فى تفاقم المشكلة السكانية بالبحيرة

ندوة توعوية حول العادات والتقاليد السلبية ودورها فى تفاقم المشكلة السكانية بالبحيرة

في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم وتحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

حاضر فيها عصام المصرى أستاذ ورئيس قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة دمنهور و فضيلة الشيخ محمد جاد امام وخطيب بادارة أوقاف أبو حمص.

هدفت الندوة إلي رفع الوعى لدى المواطنين بأسباب المشكلة السكانية وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع خاصة على مدى تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها الدولة، كما تناولت أهمية توعية الآباء والأمهات بخطورة زواج القاصرات صحيا واجتماعيا و جسديا.