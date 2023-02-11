عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

25 مصابا و6 وفيات في انهيار عقار أبو الريش بالبحيرة.. ورئيس مجلس الوزراء يوجه بمساعدات عاجلة

صدى البلد

رئيس الوزراء يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار منزل البحيرة

شوفنا الموت بعنينا.. شهود عيان يروون كواليس انهيار عقار البحيرة

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار البحيرة المنهار إلى 6 حالات وفاة و25 مصابا

شهدت منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، أمس الجمعة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق؛ جراء انفجار أسطوانة غاز.

وكشف مصدر في مديرية الصحة بالبحيرة، أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 25 مصابا، و6 وفيات، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، موضحًا أن 19 شخصًا من المصابين، غادروا المستشفى؛ بعد تلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة.

إصابة 25 شخصا في انهيار عقار بالبحيرة 

كان حي أبو الريش بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهد انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي وإدارة غرفة الأزمات والكوارث لمكان الواقعة. 

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في حي أبو الريش التابع لذات المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وفصل جميع المرافق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء انهيار العقار؛ انفجار أسطوانة غاز، وأسفر انهيار المنزل عن إصابة 25 شخصا، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

 

مساعدات عاجلة

 من جهته، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين في حادث انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة الغاز بناحية مسجد عيد بجوار كوبري أبو الريش بدمنهور محافظة البحيرة، الذي وقع أمس، وأسفر عن انهيار منزل، وتصدع آخر.

وأسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، تمثلت في 25 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وقوع  6 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي،، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تقرر صرف مبلغ 50.000 ألف جنيه في حالة الوفاة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث في خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وبطاطين ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة للأسر ، كما تم  التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة.

وأشار وكيل الوزارة بالبحيرة، إلى أنه تم تخصيص عقارين لتسكين الأهالي المتضررين، وتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات.

وقررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إخلاء 4 منازل مجاورة للمنزل المنهار نتيجة حدوث تصدعات حفاظًا على أرواح المواطنين من قاطني العقارات.
 

محافظة البحيرة التضامن الاجتماعي البحيرة امن البحيرة مدير أمن البحيرة منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور انفجار أسطوانة غاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

ترشيحاتنا

حظك اليوم .. نداء عاجل لأصحاب برج العذراء للاستثمار في هذا المجال

أحمد موسى: الوضع في سوريا وتركيا كارثي

أحمد موسى: الناس بتموت في سوريا ومجلس الأمن لسه بيفكر يعمل جلسة |فيديو

لأعمال الصيانة| فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. اليوم

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 12 فبراير 2023 : انسى المشاكل

«مش بردانة».. ياسمين الخطيب تثير الجدل من جديد بإطلالة ملفتة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مش بردانة».. ياسمين الخطيب تثير الجدل من جديد بإطلالة ملفتة |شاهد

بمجوهرات لافتة .. أحلام في أحدث ظهور | شاهد

في الشتاء والصيف .. اكتشف أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال

لحماية طفلك .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ