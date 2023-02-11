25 مصابا و6 وفيات في انهيار عقار أبو الريش بالبحيرة.. ورئيس مجلس الوزراء يوجه بمساعدات عاجلة

رئيس الوزراء يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار منزل البحيرة

شوفنا الموت بعنينا.. شهود عيان يروون كواليس انهيار عقار البحيرة

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار البحيرة المنهار إلى 6 حالات وفاة و25 مصابا

شهدت منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، أمس الجمعة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق؛ جراء انفجار أسطوانة غاز.

وكشف مصدر في مديرية الصحة بالبحيرة، أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 25 مصابا، و6 وفيات، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، موضحًا أن 19 شخصًا من المصابين، غادروا المستشفى؛ بعد تلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة.

إصابة 25 شخصا في انهيار عقار بالبحيرة

كان حي أبو الريش بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهد انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي وإدارة غرفة الأزمات والكوارث لمكان الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في حي أبو الريش التابع لذات المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وفصل جميع المرافق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء انهيار العقار؛ انفجار أسطوانة غاز، وأسفر انهيار المنزل عن إصابة 25 شخصا، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي؛ لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مساعدات عاجلة

من جهته، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين في حادث انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة الغاز بناحية مسجد عيد بجوار كوبري أبو الريش بدمنهور محافظة البحيرة، الذي وقع أمس، وأسفر عن انهيار منزل، وتصدع آخر.

وأسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، تمثلت في 25 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج، بالإضافة إلى وقوع 6 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي،، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تقرر صرف مبلغ 50.000 ألف جنيه في حالة الوفاة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث في خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وبطاطين ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة للأسر ، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة.

وأشار وكيل الوزارة بالبحيرة، إلى أنه تم تخصيص عقارين لتسكين الأهالي المتضررين، وتجهيز مساعدات عينية من بطاطين وأغطية فيبر ومواد تموينية وغذاء ومساعدات.

وقررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إخلاء 4 منازل مجاورة للمنزل المنهار نتيجة حدوث تصدعات حفاظًا على أرواح المواطنين من قاطني العقارات.

