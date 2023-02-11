عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشيع جثمان أب وابنيه من ضحايا انهيار عقار البحيرة .. صور

تشيع جثمان أب و نجليه
تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

شيع  الآلاف من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة جثمان أب ونجليه وهم  ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار أمس والذي راح ضحيته 6 أشخاص فيما أصيب 23 آخرين وتعافي منهم 17 فرداً، بينما يتلقي باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة 
تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة 
تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة 
تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة 

حزن أثناء تشييع ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار 

حالة من الحزن والانهيار عاشها أهالي الضحايا أثناء تشييع الجثامين لاسيما أن حادث انهيار عقار دمنهور أسفر عن مصرع الأب ونجليه، تحت الأنقاض، وردد الأهالي أثناء تشييع الجثمان عبارات قائلين" بيتهم خلص الأب وأولاده مانع "  

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة 

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بانهيار عقار دمنهور 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة أمس إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انهيار عقار بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور مما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

4500 جنيه راتب وإقامة ووجبات .. محافظة البحيرة تعلن عن وظائف عاجلة

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجري فرض كردون أمنى حول العقار وفصل كافة المرافق.

 

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة عن استخراج 6 جثث ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار، و23 مصاباً وجري نقلهم جميعاً إلي مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته

 

البحيرة الرعاية الصحية ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار انهيار عقار دمنهور انهيار عقار البحيرة عقار البحيرة المنهار عقار البحيرة تشييع الجثمان تشييع الجثامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

انهيارات في السعودية وبيان عاجل من المساحة الجيولوجية .. ماذا يحدث؟

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وفلامنجو مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر فبراير بالمتاحف

مدبولي: الدولة مستعدة لتحويل 100 ألف سيارة سنويا من بنزين إلى كهرباء

ذكرى مولدها.. هل الصلاة في مسجد السيدة زينب حرام بسبب الضريح؟

مدبولي : مكتبي مفتوح 24 ساعة لحل مشكلات المستثمرين

تركيا.. احتجاز 12 شخصًا داخل مبانٍ منهارة بعد الزلزال المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. كيف يستمتع كل برج في عيد الحب.. وفاة بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أطعمة تمنح الدفء والشبع

مواقف النجوم الإنسانية| رابح صقر يرغب في تبني رضيعة زلزال سوريا.. إلهام شاهين تتبرع بأعضائها بعد الوفاة

توقف عن شراءها .. تحذير عاجل من تناول تونة تباع بالأسواق

مع بداية الفصل الدراسي الثاني .. نصائح غذائية لكل مرحلة دراسية

فيديو

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

بأسعار من 160 جنيها.. الزراعة تطرح 3 أنواع من اللحوم بالأسواق

أول يوم دراسة في 12 محافظة.. 11 حدثا هاما في التيرم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ