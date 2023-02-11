تشيع جثمان أب وابنيه من ضحايا انهيار عقار البحيرة .. صور

شيع الآلاف من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة جثمان أب ونجليه وهم ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار أمس والذي راح ضحيته 6 أشخاص فيما أصيب 23 آخرين وتعافي منهم 17 فرداً، بينما يتلقي باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

حزن أثناء تشييع ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار

حالة من الحزن والانهيار عاشها أهالي الضحايا أثناء تشييع الجثامين لاسيما أن حادث انهيار عقار دمنهور أسفر عن مصرع الأب ونجليه، تحت الأنقاض، وردد الأهالي أثناء تشييع الجثمان عبارات قائلين" بيتهم خلص الأب وأولاده مانع "

تشيع جثمان أب و نجليه أحد ضحايا حادث إنهيار عقار البحيرة

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بانهيار عقار دمنهور

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة أمس إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انهيار عقار بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور مما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجري فرض كردون أمنى حول العقار وفصل كافة المرافق.

وأسفرت جهود قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة عن استخراج 6 جثث ضحايا حادث عقار دمنهور المنهار، و23 مصاباً وجري نقلهم جميعاً إلي مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته