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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4500 جنيه راتب وإقامة ووجبات .. محافظة البحيرة تعلن عن وظائف عاجلة

راتب 4500 جنيه وإقامة
راتب 4500 جنيه وإقامة ووجبات.. محافظة البحيرة تعلن عن وظائف

أعلن  جهاز تشغيل شباب الخريجيين بالبحيرة بالتعاون مع شركة أوديت للحرسات عن إقامة يوم توظيفى للشباب من الذكور للعمل بمواقع للشركة بالنوبارية محافظة البحيرة والسادات بمقر الجهاز بدمنور١٢ش عبد السلام الشازلى بجوار مديرية الأمن القديمة بجوار محل بلبن يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/٢٠٢٣من الساعة ٩صباحاً إلى ٢عصراً و العمل فورا و توقيع العقد أثناء المقابلة لمن حاضر بأوراق التعيين .

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عقد دورات تدريبية وتنشيطية للقائمين على تشغيل منظومة تراخيص المحال العامة

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تحصين 209899 رأس ماشية في قوافل بيطرية بالبحيرة

شروط و مزايا العمل بالشركة 

-أفراد أمن إدارى بأجر شهرى ٢٥٠٠جنيه 
-مسئول مجموعة أمن (حكمدار)بأجر شهرى ٣٧٥٠جنيه
-مشرفين أمن خبرة بأجر شهرى ٤٢٠٠:٤٥٠٠جنيه
-توفير سكن مجهز للمغتربين +وجبتين طعام يومياً
-تأمين صحى و إجتماعى العمل ٢٦يوم و ٤ أيام أجازة
-السن من ٢١:٣٥سنة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط فما أعلى 

أوراق التعيين 

المؤهل الدراسى -شهادة الميلاد-موقف التجنيد-كعب عمل-برنت تأمينات-فيش بأسم الشركة-٦صور للبطاقة الشخصية- ٦ صور شخصية٤*٦
 

من يرغب فى العمل التقديم يوم٨/٢/٢٠٢٣و حضور المقابلة يوم ١٣/٢/٢٠٢٣بجهاز تشغيل شباب الخرجين بدمنهور١٢ش عبد السلام الشازلى بجوار مديرية الأمن القديمة أسفل عيادة د.جمال المشد للعظام و معة أوراق أصل و صورة .


الاستعلام رقم الجهاز ٠٤٥/٣٣١٧٣٠٨ و أتس أب : ٠١٠٢٥٠٧٧١٢٩ من الساعة ٩ صباحاً :٢عصراً

البحيرة محافظة البحيرة توظيف النوبارية تأمين صحي جهاز تشغيل شـباب الخريجين شباب الخريجين أفراد أمن إداري توفير سكن شركة أودي

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