بأقل مجهود..كوب من هذا الشاي يحرق الدهون الحشوية

يعد النظام الغذائي أحد الأسباب الرئيسية للكثير من الدهون الحشوية خاصةً إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الدهون. لذلك فإن إجراء تغييرات على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في حرق الدهون .

أحد هذه التغييرات ، وفقًا لأحد الخبراء ، يمكن أن يكون إضافة مشروب ساخن جديد إلى روتينك اليومي.

شاي الفلفل كايين



يمكن أن يساعد شرب شاي الفلفل الحار في تقليل الدهون الحشوية فوفقا لموقع Express ترتبط العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى الفلفل الحار بمحتواها من مادة الكابسيسين.

تشير الدراسات والأدلة القصصية إلى أن الكابسيسين يقلل الألم عند وضعه على الجلد وقد يكون له استخدامات صحية أوسع أيضًا ويمكن أن تساعد إضافة الصلصة الحارة إلى وجباتك على التخلص من الدهون الحشوية

وقالت "باختصار ، يلعب الكابسيسين دورًا حاسمًا في البشر وله فوائد متعددة لصحة التمثيل الغذائي ، خاصة لفقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة".

كيفية صنع شاي الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة فلفل حريف

أضف الماء المغلي حتى يذوب (قد لا تزال ترى رقائق الفلفل تطفو ولكن هذا جيد)

أضف عصير الليمون إلى الكوب

اتركها تبرد لمدة دقيقة قبل الشرب.