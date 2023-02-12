أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة عين شمس في حوارها لـ صدى البلد: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. نعمل بكل طاقتنا.. ونشارك بمبادرة حياة كريمة

أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة عين شمس تجري أول حوار لها مع صدى البلد:

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. وسأبذل قصاري جهدي

الجامعة تشارك في مبادرة حياة كريمة بكل طاقتها من أجل إنجاحها

اتخذنا خطوات عديدة لتكون «عين شمس» جامعة خضراء

الجامعة بصدد بدء الدراسة في مقرر التغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة غادة فاروق، نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وبهذا القرار تسجل جامعة عين شمس انتصاراً عظيماً للمرأة المصرية بتقلدها المناصب القيادية العليا بالجامعة لتكن أول سيدة تتولي هذا المنصب منذ نشأة جامعة عين شمس عام 1950 ، لتنضم إلى كتيبة تطوير الجامعة في عهد الدكتور محمود المتيني، حيث اعتادت جامعة عين شمس على تقدير علمائها من القامات العلمية للاستفادة من خبراتهم في كل المجالات دون أي تمييز.



وكان أول حوار تجريه الدكتورة غادة فاروق، بعد تعيينها بالقرار الجمهوري، نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع موقع صدى البلد، حيث أكدت خلاله، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بمكانة ودور المرأة في المجتمع، وقدرتها على النجاح، فمنذ توليه الحكم؛ تقلدت المرأة أرفع المناصب، بالإضافة إلى تدشين مبادرات عديدة؛ لتمكينها، وحل مشكلاتها.

الدكتورة غادة فاروق نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأعربت الدكتورة غادة فاروق، خلال حوراها مع صدى البلد، عن بالغ سعادتها وفخرها بتقلدها لهذا المنصب، قائلة: «سأبذل قصارى جهدي في هذا المنصب؛ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة».

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة اتخذت خطوات عديدة في سبيل تحسين البيئة التعليمية؛ من خلال زيادة المساحات الخضراء، واللاند سكيب، ومجابهة التغيرات المناخية؛ من خلال العمل على العديد من المحاور.

وأوضحت «فاروق» أن الجامعة تسعي خلال الفترة المقبلة لتكون «جامعة بلا أوراق»؛ من خلال تقليل استهلاك الأوراق، منوهة بأن الأوراق التي يتم استخدامها في الجامعة؛ تتم إعادة تدويرها مرة أخرى، من خلال «وحدة التحول للأخضر» داخل الجامعة.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات المتبعة في هذا الشأن أيضا؛ ترشيد استهلاك الكهرباء، والاعتماد على الطاقة المتجددة؛ من خلال توربينات الرياح التي تسعى الجامعة إلى تعميمها، عبر «فريق توربينات الرياح» بكلية الهندسة، لافتة إلى أن الجامعة بدأت في ترشيد استهلاك الطاقة واللمبات.

ونوهت الدكتور غادة فاروق، بأن الجامعة تعمل تحت شعار «عين شمس الخضراء»، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف؛ نسير في مجموعة من المجالات، منها «التعليم والبحوث».

وأكدت الدكتور غادة فاروق، أن جامعة عين شمس، أصبحت بيئة مناسبة للتحول الأخضر؛ من خلال تلك الخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة التحول للأخضر داخل الجامعة، بمشاركة الطلاب.

الدكتورة غادة فاروق نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة

وأكدت أن جامعة عين شمس بصدد بدء الدراسة في مقرر «التغيرات المناخية»؛ لنشر الوعي البيئي، ونحن في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ولفتت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة لديها مجموعة كبيرة جدًا من المشروعات البحثية التي تم عملها في هذا المجال، منوهة بأن الجامعة لديها «مركز تميز طاقة»؛ ليبحث في مجال الطاقة المتجددة، ويقدم حلولا جديدة.

كما أشارت إلى أن جامعة عين شمس شريكة في مراكز تميز مياه وغذاء مع جامعات أخرى، بينما تنفرد عن باقي الجامعات المصرية بـ«مركز تميز استدامة»، يتمثل دوره في تقديم استشارات، ومساعدة متخذ القرار؛ لدعم أي قرارات مرتطبة بالاستدامة.

وعن مشاركة جامعة عين شمس في مبادرة حياة كريمة لتطوير للقري الأكثر احتياجًا؛ أكدت أن الجامعة تشارك فيها بكل طاقتها؛ من أجل إنجاحها، وذلك عبر عدة محاور، منها «مشاركة القطاع الطبي»؛ لتقديم برامج توعوية، والتثقيف الصحي، والقوافل الطبية في مختلف التخصصات، وإجراء مسح طبي للأمراض في قرى المبادرة، وتقديم رعاية علاجية متكاملة للمواطنين بها، وإن لزم الأمر؛ يتم تحويلهم إلى أحد مستشفيات جامعة عين شمس، ومنها كذلك «مشاركة الكليات النظرية»؛ من خلال التدريب، وريادة الأعمال، والقوافل المجتمعية، وتعليم الكبار، والتطوير الاقتصادي، ودعم سياسات التنمية، ومكافحة البطالة.

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة فاروق تحمل تاريخاً طويلاً وسجلاً حافلاً من الإنجازات خلال مشوارها الأكاديمي والعملي؛ فهي رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ونستعرض فيما يلي أهم أعمالها و المؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي لها .

حصلت علي بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989 بمرتبة الشرف الأولى - كلية الهندسة - جامعة عين شمس و ماجستير التصميم الحضرى عام 1994 ثم بعثة جمع مادة علمية عام 1999 للحصول على درجة الدكتوراه - جامعة بيركلى- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية دكتوراه الفلسفة فى التخطيط العمرانى عام 2000 في مجال التحكم البيئي والتخطيط .

كما تدرجت في العديد من المناصب وصولاً الي قيامها بأعمال نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالي فقد بدأت رحلتها الاكاديمية معيدة بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة مدرس مساعد بقسم التخطيط العمراني ثم مدرس بقسم التخطيط الي ان وصلت لرئاسة قسم التصميم والتخطيط العمراني في الفترة من 2018 وحتي الأن .

وتقلدت العديد من المناصب ومنها مقرر وعضو اللجنة الدائمة لترقيات لدرجة الأستاذ والأستاذ المساعد في مجال العمارة والتخطيط والتابعة للمجلس الاعلي ومدير برنامج عمارة الإسكان والتنمية العمرانية للجامعات ، كما تقلدت سيادتها رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة الفرنسية بمصر كما تم انتدابها للعمل مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

كما حصلت علي العديد من الجوائز في مجالي العمارة والتخطيط مثل جائزة تصميم ميادين العاصمة الإدارية و جائزة تمثيل مصر في بينالي فينسيا 2023 ، كما قادت عدة مشروعات في مجالات خدمة المجتمع مثل إعداد دلائل الهوية البصرية والطابع العمراني علي مستوي الأحياء والاقاليم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.