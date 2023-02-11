لطلاب الجامعات .. طرق سهلة تضمن لك وظيفة بعد التخرج

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن التقديرات في الجامعات يطلبها سوق العمل لذلك يجب علي طلاب الجامعات النظر الي هذه النقطة المهمة عند دخول التعليم الجامعي أن سوق العمل يتطلب تقديرات مرتفعة .

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعات واكتساب اللغة من أهم الأشياء التي يحصل عليها الطالب أثناء فترة التعليم الجامعي فيجب علي الطالب الجامعي تزويد مهاراته باكتساب اللغات والدورات التدريبة التي تميزه عن غيره .

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وشدد عميد كلية تربية السابق علي حضور المحاضرات والكتابة وراء الدكاترة وعدم اللجوء الي ملخصات التي يتم بيعها أمام الجامعات لضمان الحصول علي تقدير مرتفع .

وأنطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم في معظم الكليات وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.