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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لغلق باب تقديم الالتماسات على نتيجة علوم ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول اليوم الأربعاء علي أن يغلق الثلاثاء 14 فبراير.

وأشارت عميد كلية البنات، إلى أنه لن يلتفت إلى أي التماسات بعد الوقت المحدد وعلى الطالبات الراغبات في تقديم الالتماس التوجه لشئون الطالبات

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

وأشارت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إلى أنه في حالة عدم ظهور نتيجة طالبة دفعت المصروفات الدراسية ونتيجتها مازالت محجوبة تتوجه لشئون الطلبة ومعها إيصال الدفع أو ما يثبت.
 

رابط النتيجة بكلية البنات جامعة عين شمس

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إلى أن خطوات الحصول علي نتيجة الترم الأول هي:
ums.asu.edu.eg
الدخول علي الموقع واختيار كلية البنات 
اسم المستخدم الرقم القومي للطالبة 
كلمة المرور الخاصة بالطلبة

والجدير بالذكر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين ا.د غادة فاروق نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.  

وبهذا القرار تسجل جامعة عين شمس انتصاراً عظيماً للمرأة المصرية بتقلدها المناصب القيادية العليا بالجامعة لتكن سيادتها أول سيدة تتولي هذا المنصب منذ نشأة جامعة عين شمس عام ١٩٥٠.

وبهذا القرار تنضم فارسة جديدة لكتيبة تطوير الجامعة في عهد الدكتور محمود المتيني العهد الذهبي للجامعة العريقة ، فقد اعتادت جامعة عين شمس علي تقدير علمائها من القامات العلمية للإستفادة من خبراتهم في كافة المجالات دون أي تمييز.

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