عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فرع بنك مصر بتجارة عين شمس

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فرع بنك مصر الجديد بحرم كلية التجارة.

أكد الدكتور محمود المتيني أن الفرع الجديد يمثل إضافة لمنظومة العمل بالجامعة، حيث يسهم في تسهيل إجراءات دفع المصروفات الدراسية للطلاب هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة.

وأشاد محمد الاتربي بفرع بنك مصر الجديد بكلية التجارة جامعة عين شمس وأنه إضافة جديدة لأوجه التعاون بين كلية التجارة وبنك مصر مشيرا إلى أن الفرع الجديد يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 70 ألف طالب من طلاب الكلية ، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة وجامعة عين شمس وتوفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال فترة الصيف.

وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، أن افتتاح الفرع الجديد لبنك مصر يعد إضافة قوية وتطوير متميز للخدمات المالية والمصرفية التى يقدمها بنك مصر سابقا فى مبنى كلية التجارة مؤكدا على العلاقة القوية بين جامعة عين شمس وخاصة كلية التجارة وبنك مصر خاصة فى توفير فرص التدريب للطلاب على نموذج المحاكاة المصرفى وتقديم الخدمات المالية المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والجامعة.

txt

جامعة عين شمس في أسبوع ..قرار جمهوري بتعيين الدكتورة غادة فاروق.. انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب.. مركز التوظيف ينظم زيارة ميدانية لطلاب كليتي التجارة والهندسة لأحد المصانع

txt

بدون تأجيل.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في موعده

txt

آخر موعد لغلق باب تقديم الالتماسات على نتيجة علوم بنات عين شمس

txt

جامعة الطفل في ضيافة كلية الطب جامعة عين شمس

txt

اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي بطلاب عين شمس

txt

23 فبراير موعد انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

txt

قرار جمهوري بتعيين الدكتورة غادة فاروق نائبا لرئيس جامعة عين شمس

txt

خبراء زراعة.. استخدام التقنيات الحديثة يزيد من الإنتاجية ويقلل التكاليف... ومصر الأولى عالميا في تحقيق أعلى إنتاجية لفدان القمح

txt

أستاذ جامعي: مصر تتبنى أنماطا زراعية حديثة في المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاجية

txt

استاذ بزراعة عين شمس: استخدام التقنيات الحديثة يزيد من الإنتاجية ويقلل التكاليف

أوضحت المهندسة نرمين بركات مدير عام إدارة التطوير بالإدارة الهندسية بالبنك أن مبني فرع بنك مصر بجامعة عين شمس يمثل نموذج يحتذي به في المباني الخضراء حيث تم استخدام عزل الحوائط و الأسقف، إستخدام تكنولوجيا الليد في الإضاءة، تم تركيب محطة طاقة شمسية تخفض 30 % من إستهلاك المبني، وإستخدام حساسات للإضاءة و المياه لترشيد الاستهلاك ، كما أن معظم المواد المستخدمة في التشطيبات خالية من المواد العضوية المتطايرة مما يرفع من جودة البيئة الداخلية للمبني، كما يتم إدارة المبني بشكل مستدام.

أكد محمد سالم مدير فرع بنك مصر بكليه التجارة جامعه عين شمس أن الهدف من إنشاء الفرع كفرع أخضر مستدام ليس فقط الحفاظ علي البيئة و الموارد الطبيعية و لكن لنشر فكر المبانى الخضراء و التنمية المستدامة بين طلاب جامعة عين شمس وكافة المتعاملين مع الفرع، وذلك تماشيا مع إستراتيجية البنك في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمة المستدامة.

 

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التجارة رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

مصطفى يونس يوجه نصيحة لـ الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة بشأن إذاعة حكم إعدام قاتل نيرة أشرف علي الهواء

رد قاسي من مدحت شلبي على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة برباعية أمام الريال

ترشيحاتنا

موعد إعلان نتيجة تظلمات الترم الأول بـ جامعة شمس

الزمالك ضد شباب بلوزداد.. الأزمات تضرب الأبيض .. وفيريرا يبحث عن طوق نجاة

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

لقطات حية.. مواصلة جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين بزلزال تركيا

للموظفين بالحكومة.. 4 شروط للعمل 3 أيام أسبوعيا بالقانون الجديد

الكنيسة الأسقفية: لا نقبل زواج المثليين ويمثل خطا أحمر في إيماننا المسيحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البقوليات.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

كم مدة بقاء الشخص على قيد الحياة تحت الأنقاض؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل | شاهد

فيديو

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ