افتتاح فرع بنك مصر بتجارة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فرع بنك مصر الجديد بحرم كلية التجارة.

أكد الدكتور محمود المتيني أن الفرع الجديد يمثل إضافة لمنظومة العمل بالجامعة، حيث يسهم في تسهيل إجراءات دفع المصروفات الدراسية للطلاب هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة.

وأشاد محمد الاتربي بفرع بنك مصر الجديد بكلية التجارة جامعة عين شمس وأنه إضافة جديدة لأوجه التعاون بين كلية التجارة وبنك مصر مشيرا إلى أن الفرع الجديد يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 70 ألف طالب من طلاب الكلية ، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة وجامعة عين شمس وتوفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال فترة الصيف.

وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة، أن افتتاح الفرع الجديد لبنك مصر يعد إضافة قوية وتطوير متميز للخدمات المالية والمصرفية التى يقدمها بنك مصر سابقا فى مبنى كلية التجارة مؤكدا على العلاقة القوية بين جامعة عين شمس وخاصة كلية التجارة وبنك مصر خاصة فى توفير فرص التدريب للطلاب على نموذج المحاكاة المصرفى وتقديم الخدمات المالية المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والجامعة.

أوضحت المهندسة نرمين بركات مدير عام إدارة التطوير بالإدارة الهندسية بالبنك أن مبني فرع بنك مصر بجامعة عين شمس يمثل نموذج يحتذي به في المباني الخضراء حيث تم استخدام عزل الحوائط و الأسقف، إستخدام تكنولوجيا الليد في الإضاءة، تم تركيب محطة طاقة شمسية تخفض 30 % من إستهلاك المبني، وإستخدام حساسات للإضاءة و المياه لترشيد الاستهلاك ، كما أن معظم المواد المستخدمة في التشطيبات خالية من المواد العضوية المتطايرة مما يرفع من جودة البيئة الداخلية للمبني، كما يتم إدارة المبني بشكل مستدام.

أكد محمد سالم مدير فرع بنك مصر بكليه التجارة جامعه عين شمس أن الهدف من إنشاء الفرع كفرع أخضر مستدام ليس فقط الحفاظ علي البيئة و الموارد الطبيعية و لكن لنشر فكر المبانى الخضراء و التنمية المستدامة بين طلاب جامعة عين شمس وكافة المتعاملين مع الفرع، وذلك تماشيا مع إستراتيجية البنك في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمة المستدامة.