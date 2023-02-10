بدون تأجيل.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في موعده

انتهت إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الجامعات، أم ، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى يوم الخميس 1 يونيو، وفقًا لـ الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2022 - 2023.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات



وتكشف الخريطة الزمنية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تكون خلال شهر يونيو 2023، حيث أجرت الجامعات الحكومية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول 2022-2023 أعمال الصيانة لمباني الكليات والقاعات والطرقات بين الكليات داخل الحرم الجامعي.

وفي ذات السياق قال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه تم أعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وعلي أن تبدأ الدراسة غدا بالكلية .

وأضاف، أن الكلية تم تجيزها وإجراء كافة الصيانات لاستقبال الطلاب دون أي معوقات بالإضافة إلى تعقيم القاعات بشكل جيد، حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أيضًا .

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن مواعيد التسجيلات والشرائح للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد الشريف ، بدء تسجيل المقررات الدراسية منذ يوم السبت الموافق 4 فبراير وتستمر حتى السبت 18 فبراير، مؤكدا أنه يتم استقبال مشاكل التسجيل من الفترة 19 حتى 21 فبراير .

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور أحمد رجب، تم طرح الجداول الدراسية للجميع الفرق على الموقع الرسمى للكلية استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم فتح أيضا باب الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الأول أمام طلاب البكالوريوس .

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد إن الجامعة تستعد غدا لبدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادا للفصل الدراسي الثاني .

وتابع السيد قنديل أن الجامعة أنهت اعمال الصيانة بالمدن الجامعية وإصلاحات الإنارة وتجديد الغرف والمطعم المركزي لتوفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب .

وأكمل رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة انتهت من تجهيز المدرجات وإصلاح التالف منها وتدعيم صيانة وحدات الاضائاة و قاعات المحاضرات لبدء الفصل الدراسي الثاني .

وأضاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة انتهت من إعداد كافة جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب الكترونيا والتنبيه علي كافة اعضاء هيئة التدريس بالحضور من اليوم الاول لتوفير عملية تعليمية سليمة للطلاب .

وقال الدكتور حسام رفاعي ان الجامعة أعدت خطة للانشطة الطلابية والدورات التدريبية لتنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني تشمل كافة المجالات الثقافية ، الفنية ، الرياضية ، العلمية ، وتشمل معسكرات ورحلات ضمن أنشطة الجوالة والخدمة العامة .