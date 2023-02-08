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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

23 فبراير موعد انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

مهرجان ثقافات الشعوب
مهرجان ثقافات الشعوب

تستعد جامعة عين شمس لإقامة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وينطلق المهرجان يوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من اجل مصر المركزية. 


وقد أكدت الدكتورة شهيره سمير بالتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

كما أكدت الدكتورة شيرويت الأحمدى أن الفاعليات ستتضمن طابور عرض أعلام و معرض للدول المشاركه ينظمه الطلاب الوافدين وعروض فنية للجاليات المختلفه بالأضافه الى مسابقات ثقافية. 
جديراً بالذكر إن عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس اكثر من ١٠ ألاف طالب من ٨٤ جنسية مختلفه.

مهرجان ثقافات الشعوب
مهرجان ثقافات الشعوب
مهرجان ثقافات الشعوب
مهرجان ثقافات الشعوب
جامعة عين شمس مهرجان ثقافات الشعوب الدكتور محمود المتيني فعاليات الدكتور عبد الفتاح سعود Jobs Education

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