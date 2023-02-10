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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 30 ألف معلم وانطلاق الفصل الدراسي الثاني في موعده

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم قرارات عاجلة بشأن تسليم العمل للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات هامة بشأن الإجراءات الخاصة بتسليم العمل للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغلهم لوظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. طرق سهلة وبسيطة للحصول علي أفضل الدرجات
أكد الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن امتحانات الثانوية العامة اختلفت عن السنوات الماضية وأصبحت تعتمد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين كما في السابق .

 

التقديم من 23 فبراير.. الأوراق المطلوبة لـ مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة 30 ألف معلم الجديدة .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن الاوراق المطلوبة للتقدم فيها، وينشر كل بالتفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة.

 

بدون تأجيل.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات في موعده
انتهت إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الجامعات، أم ، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى يوم الخميس 1 يونيو، وفقًا لـ الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2022 - 2023.

 

انتهاء جامعة القاهرة من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني.. غدا
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023،  طبقاً للخطة الزمنية، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

عودة الدراسة وبدء الترم الثاني في 12 محافظة.. غدا
ينطلق غدا السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

 

إلزام المدارس بجعل الحصة الأولى في الترم الثاني عن "تضحيات الشرطة"
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون مع وزارة الداخلية على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن ، تقرر أن يتم تخصيص الحصة الأولى من أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 2023 لجميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام ، وكذلك نشاط خاص بمرحلة رياض الأطفال عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

جامعة سوهاج: تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام الامتحانات وتقويم الطلاب
نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي "نظم الإمتحانات وتقويم الطلاب"، والذي إستهدف أعضاء هيئة التدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين  بكليات الجامعة المختلفة.

 

 

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