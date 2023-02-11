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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تشارك في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة .. صور

مشاركة جامعة عين
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة

شاركت جامعة عين شمس بوفد طلابي كبير في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية بعيد الشرطة الذى أقيم باتحاد الشرطة الرياضي، حيث شارك فريقي كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة بالجامعة في الأنشطة والفاعليات التي أقيمت بمقر اتحاد الشرطة الرياضي إلى جانب تكريم عدد من أبناء جامعة عين شمس من ذوى الهمم.

وتأتي المشاركة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

وقد حظي وفد الجامعة باستقبال حار من جميع القيادات الشرطية التي شهدت الفعاليات والذين أكدوا علي التعاون المثمر بين وزارة الداخلية وجامعة عين شمس في مختلف المناسبات ،موجهين الشكر لقيادات الجامعة علي سعيهم الدائم لزيادة الوعي لدي الطلاب و تنمية الروح الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء للوطن .

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وقد أسفرت المسابقات التنافسية عن فوز فريق الجامعة للكرة الطائرة علي نظيره من اتحاد الشرطة بثلاث اهداف نظيفة، كما فاز منتخب كرة القدم على نظيره من اتحاد الشرطة بنتيجة ٩ أهداف مقابل هدفين.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس حرص الجامعة على تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب وغرس روح الانتماء بالإضافة إلى صقل مهاراتهم في مختلف المجلات باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من بناء الشخصية إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية.  
يذكر أن مشاركة طلاب الجامعة جاءت تحت إشراف أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و أ. ريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وأ. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و أ.محمد حسن مدير إداره النشاط الرياضي بالجامعة وإشراف فنى  أ. فاطمة خليفه و أ.  كريم هاني وطلاب الاتحاد و رئيس اتحاد الطلاب وأمين اللجنه الرياضيه العليا وأمين مساعد اللجنة الرياضية العليا

مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (2)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (2)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (3)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (3)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (4)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (4)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (5)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (5)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (6)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (6)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (7)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (7)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (1)
مشاركة جامعة عين شمس في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة (1)
جامعة عين شمس وزارة الداخلية وفد طلابي كبير الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية عيد الشرطة Jobs Education

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