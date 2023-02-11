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رئيس التحرير
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عودة الطلاب للجامعات والمدراس .. نصائح للحصول على فصل دراسي فعال يجعلك في المقدمة.. طرق سهلة تضمن لك وظيفة بعد التخرج

طلاب
طلاب

بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمدراس 

لطلاب المدارس.. نصائح للحصول على فصل دراسي فعال يجعلك في المقدمة 

لطلاب الجامعات الالتزام بحضور المحاضرات يضمن لك تقدير مرتفع 

طرق سهلة تضمن لك وظيفة بعد التخرج 

 

 

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في بعض المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية .

ومع بدء فصل دراسي جديد بشكل كامل غدا الأحد يجب وضع خطة لحصول الطلاب علي درجات مرتفعة اثناء الفصل الدراسي الثاني لذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من الخبراء لوضع خطة للطلاب للحصول علي فصل دراسي فعال.

 

قالت الدكتور أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أنه تم انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات وبعض المدراس التي التي لا تطبق إجازة السبت .

 

وأكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن وضع خطة وهدف قبل بدء الفصل الدراسي ضرورة موضحة أن كل مرحلة من مراحل التعليم تختلف عن الأخرى لذلك يجب علي طلاب المرحلة الابتدائية متابعة المدرسة بشكل يومي وعدم الغياب ومذاكرة الدروس وإعطاء وقت كافي لهم من الراحة .

 

وأشارت الدكتورة أمل شمس إلي أن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية مرحلة مهمة ويرجع ذلك لميول الطالب في استكمال دراسته في الثانوية العامة أم الثانوية الفنية التي أصحب وجهة مميزة لعدد كبير من الطلاب .

 

وأوضحت الدكتورة أمل شمس أن طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية هم أكثر فئة مطالبون بالمذاكرة والاهتمام لتخطي المرحلة بشكل فعال .

 

وأكدت الدكتور أمل شمس أن يجب علي طلاب الثانوية العامة النظر الي الكليات التي توفر فرص عمل حقيقة واللجوء اليها دون النظر الي كليات القمة كما تسمي .

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وتابعت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أن العالم يتجه الي التكنولوجيا الحديثة واستحداث البرامج في الكليات لافتا أن كليات الطب بمختلف تخصصاتها مطلوبة وكليات الحاسبات والمعلومات بمختلف تخصصاتها والبرامج الجديدة في كليات العلوم والتخصصية الجديدة في كليات الهندسة .

 

وشددت شمس أن الطلاب بحاجة إلى اكتشاف احتياجاتهم وشغفهم فى الدراسة وسوق العمل وترتيب أفكارهم لافتا أن علي الاسرة دور كبير في ترسيخ تلك الأفكار في أبنائهم .

 

وأضافت  إن العديد من الطلاب يتجهون لكليات دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا فى إيجاد فرصة عمل فى المستقبل أم لا، لذلك نجد أن نسبة البطالة زادت بصورة مبالغ فيها في الفترة.

 

 

ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن التقديرات في الجامعات يطلبها سوق العمل لذلك يجب علي طلاب الجامعات النظر الي هذه النقطة المهمة عند دخول التعليم الجامعي أن سوق العمل يتطلب تقديرات مرتفعة .

 

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الدورات التدريبة التي تقدمها الجامعات واكتساب اللغة من أهم الأشياء التي يحصل عليها الطالب أثناء فترة التعليم الجامعي فيجب علي الطالب الجامعي تزويد مهاراته باكتساب اللغات والدورات التدريبة التي تميزه عن غيره .

 

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين  أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

 

وشدد عميد كلية تربية السابق علي حضور المحاضرات والكتابة وراء الدكاترة وعدم اللجوء الي ملخصات التي يتم بيعها امام الجامعات لضمان الحصول علي تقدير مرتفع .

 

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية.

حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

بينما كان قد قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لبعض المواقع والمشروعات الجديدة بجامعة السويس، وذلك على هامش افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، وذلك برفقة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وفي بداية الجولة، تفقد الوزير مبنى كلية الهندسة واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية عن مختلف المعامل والورش بها مثل معامل التبريد والتكييف ومعمل الانتقال الحراري والديناميكا الحرارية وكذلك ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة، بالإضافة لتفقد معامل الخرسانة والطرق وميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل قسم الهندسة الكهربية.

كما تفقد الوزير معمل ميكانيكا الموائع ومعمل الري والهيدروليكا الذي يحتوي على أكبر مجرى مائي مفتوح في معامل الجامعات المصرية والمُزود بأحدث تكنولوجيا للتحكم في القناة بالريموت كنترول ومُحاكاة الواقع للدفع بالطلاب والباحثين للحصول على أفضل النتائج، وملحق به معمل قياسات المياه الجوفية في التربة وقياس معدل الأمطار ومعدل تسربها في التربة.

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