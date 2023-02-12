ننشر تفاصيل مشاركة جامعة عين شمس في مشروع حياة كريمة

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة أن الجامعة تعمل تحت شعار عين شمس الخضراء ولتحقيق هذا الهدف نسير في مجموعة من المجالات، منها التعليم والبحوث .

وأكدت الدكتور غادة فاروق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن جامعة عين شمس أصبحت بيئة مناسبة للتحول الأخضر،من خلال تلك الخطوات التي اتخذتها الجامعة خلال الفترة الماضية مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة التحول للأخضر داخل الجامعة بمشاركة الطلاب، مشددة على أن الجامعة بدأت في ترشيد استهلاك الطاقة واللمبات.

ولفتت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة البيئة والمجتمع، إلى أن الجامعة لديها مجموعة كبيرة جدًا من المشروعات البحثية التي تم عملها في هذا المجال منوه بأن الجامعة لديها مركز تميز طاقة ليبحث في مجال الطاقة المتجددة ويقدم حلول جديدة وان الجامعة شريكة في مراكز تميز مياه وغذاء مع جامعات أخري وتنفرد جامعة عين شمس عن باقي الجامعات المصرية بمركز تميز استدامة دوره يقدم استشارات و يساعد متخذ القرار لدعم اي قرارات مرتطبة بالاستدامة .



وعن مشاركة جامعة عين شمس في مشروع حياة كريمة للقري الأكثر فقراً قالت أنه في أطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً، وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين، فالجامعة تشارك بكافة طاقتها من أجل إنجاح المبادرة.

وتابعت فاروق أن الجامعة تشارك من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبي لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحي وقوافل طبية في مختلف التخصصات وإجراء مسح طبي للأمراض في القري وتقديم رعاية علاجية متكاملة،وأن لازم الامر تحويلهم الي أحدي مستشفيات جامعة عين شمس وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال والقوافل المجتمعية وتعليم الكبار والتطوير الاقتصادي ودعم سياسات التنمية ومكافحة البطالة.