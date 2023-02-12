جامعة عين شمس تكشف تفاصيل مقرر التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة أن تم أعداد مقرر التغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي .

وأكد الدكتورة غادة فاروق خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن جامعة عين شمس بصدد بدء الدراسة في مقرر التغيرات المناخية لنشر الوعي البيئي ونحن في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

وأشارت الدكتورة غادة فاروق إلي أن مقرر التغيرات المناخية يتم تدريسه فور اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات لنشر الوعي البيئي مثل: ترشيد استخدام الطاقة والوقود من استقلال الدراجات بدلا من السيارات للتقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية ، والعمل على إعادة تدوير المخلفات ، ترشيد المخلفات ، تعديل السلوك وترشيد الاستهلاك .

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة غادة فاروق نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وبهذا القرار تسجل جامعة عين شمس انتصاراً عظيماً للمرأة المصرية بتقلدها المناصب القيادية العليا بالجامعة لتكن أول سيدة تتولي هذا المنصب منذ نشأة جامعة عين شمس عام 1950 ، حيث تنضم فارسة جديدة لكتيبة تطوير الجامعة في عهد الدكتور محمود المتيني العهد الذهبي للجامعة العريقة ، فقد اعتادت جامعة عين شمس علي تقدير علمائها من القامات العلمية للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات دون أي تمييز .