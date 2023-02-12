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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يستند على شخصين.. أول صورة لـ حلمي بكر أثناء خروجه من المستشفى

حلمي بكر
حلمي بكر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى للملحن حلمي بكر أثناء خروجه من المستشفى اليوم .

 

وظهر على حلمي بكر التعب ، حيث كان يمسك بيده شخصين لمساعدته في الوصول الي السيارة .

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حلمي بكر يغادر المستشفى:

 

غادر الملحن حلمي بكر المستشفى، اليوم، بعد استقرار حالته الصحية وهو الآن في منزله وبصحة جيدة. 

 

وقال دكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الموسيقار حلمي بكر أصبح بصحة جيدة الآن، ويقيم في منزله. 

 

حلمي عبد الباقي

فيما كشف الفنان حلمي عبد الباقي حقيقة دخوله قسم الشرطه بعد مشاجرته مع محامي أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين السابق. 

 

وأكد حلمي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يتواجد حاليًا فى منزله ولا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا بتواجده فى القسم أو “التخشيبة” على حسب وصفه، حتى الآن.

 

وتابع عبد الباقي أن ما حدث أنه كان داخل النقابة، عند حضر محامي أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، وتطاول المحامي باللفظ عليّ، وقررت طلب النجدة.

 

وأضاف عبد الباقى أنه ذهب إلى قسم الشرطة لعمل محضر تعدٍ باللفظ على عاملين فى منشأة عامة كونه واحدا من أعضاء نقابة المهن الموسيقية وتم تحويل المحضر إلى النيابة وهناك تم الصلح بيننا والآن أنا فى منزلى بشكل طبيعي.

 

حلمي بكر حلمي بكر أثناء خروجه من المستشفى

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