عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة لتوظيف الواقع الافتراضي ودعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية.. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أن المسابقة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) لأحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

txt

تربية طفولة القاهرة تعلن عن المحاضرات اون لاين

txt

جامعة القاهرة تبدأ محاضرات الفصل الدراسي الثاني من اليوم الأول .. والإعلان عن محاضرات الاونلاين

txt

«زراعة القاهرة»: انتظام المحاضرات في بدء الفصل الدراسي الثاني

txt

أيمن عاشور : لا صحة لعودة التعليم المفتوح

txt

بالأرقام.. إنجازات وأنشطة وفعاليات جامعة القاهرة خلال الفصل الدراسي الأول

txt

بعد رسوبه في الامتحانات.. طالب يهكر صفحة الكلية ويسخر من العميد

txt

تدريب طلاب زراعة القاهرة على المهارات الحياتية بالتعاون مع وزارة الشباب

txt

صورة بالقمر الصناعي توضح دمار زلزال تركيا الشهير.. تفاصيل

txt

آداب القاهرة: فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا .. اليوم

txt

انتظام الدراسة داخل جامعة القاهرة.. والخشت: نستضيف قامات ثقافية كبيرة بالترم الثاني


محاور المسابقة

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن محاور المسابقة تتضمن: إعادة تدوير المخلفات، وترشيد المياه والطاقة، والبصمة الكربونية، والاستدامة البيئية، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة برفع الوعي بالمشكلات البيئية، مشيرًا إلى أن المشاركة فردية أو من خلال فريق عمل لا يزيد على 5 أفراد، وأن أخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة حتى 20 مارس 2023 وذلك إلكترونيا من خلال الرابط التالي:
‏http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7M14dADCo2H4fIaO0p6xqy5ujEb8cBAbqX_aP31B329LbfA/viewform?usp=sf_link

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة تجمع بين الواقع الافتراضي والاستدامة البيئية، وتعد الأولى من نوعها في الجامعات العربية.

كما أشار نائب رئيس جامعة القاهرة، أن معايير وشروط المسابقة تستلزم أن تكون الفكرة مبتكرة لأحد محاور المسابقة، ومراعاة استخدام شعارات جامعة القاهرة ومكتب الاستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الجامعة ستمنح جوائز للفائزين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 6000 جنيه، والمركز الثاني على جائزة قدرها 4000 جنيه، والمركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه.

جامعة القاهرة الواقع الافتراضي خريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ