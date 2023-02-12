صورة بالقمر الصناعي توضح دمار زلزال تركيا الشهير.. تفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن حجم الدمار الذي نتج عن زلزال تركيا الشهير منذ عدة أيام عن طريق نشر صورة بالقمر الصناعى.

وقال الدكتور عباس شراقي، التقطت الأقمار الصناعية صوراً لحجم الدمار الذي لحق بعشرة ولايات تركية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي، وأيضا شمال سوريا، مسجلة أكبر خسائر فى العشر سنوات الأخيرة على مستوى العالم، وربما تسجل أكبر كارثة فى تركيا خلال أكثر من مائة عام رغم أن زلزال 1939 خلف وراءه حوالى 33 ألف قتيل، وزلزال 1999 حوالي 30 ألف قتيل.

وأضاف “شراقى ” أن الأرقام الحالية تشير إلى أكثر من 24 ألف قتيل فى تركيا وسوريا حتى ساعته، و80 ألف مصاب، ونزوح أكثر من 75 ألف من منازلهم، ومن المتوقع أن يصل عدد القتلى إلى أكثر من 50 ألفا نتيجة تدمير 12,141 مبنى فى تركيا طبقا لما أعلنه الرئيس التركي، وذلك بخلاف الضحايا فى سوريا.

ويظهر فى الصورة السفلى حجم الدمار وامتلاء الاستاد بالمخيمات في منطقة كهرمان مرعش، تركيا.

زلزال تركيا

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن زلزال تركيا أقوى ١٠٠٠ مرة من قنبلة هيروشيما النووية، حيث إن الطاقة المنبعثة منه تعادل ٥٠ مليون طن متفجرات وتكرار حدوثه على الكرة الأرضية مرة واحدة سنويا.

وأضاف شراقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن زلزال تركيا تسبب فى حركة الأراضى التركية حوالي 3 م فى اتجاه البحر المتوسط، وظهر في كثير من المواقع فوالق مختلفة وصلت فيها الازاحة إلى حوالى 3 م، حتى قضبان السكك الحديدية.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن الكرة الأرضية يغلفها قشرة صلبة مقسمة إلى حوالى 12 كتلة تفصلها فوالق ضخمة ينشأ منه معظم الزلازل، والدول التي تقع على حافة هذه الكتل تكثر فيها الزلازل وهي دول دائرة المحيط الهادئ جميعًا (أحزمة الزلازل) يليهم تركيا ثم إيران ثم دول جنوب أوروبا.