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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا على نتيجة الفصل الدراسى الاول.

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن الكلية تقوم بفتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا بالبرامج المختلفة من الأحد الموافق ١٢ فبراير حتى الأحد ١٩ فبراير .

جامعة القاهرة

انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للفصل الدراسي الثاني قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة باب الالتماس طلاب الدراسات العليا نتيجة الفصل الدراسي الأول

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