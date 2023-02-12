نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
جولة مفاجئة.. وكيل الأزهر يتابع اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالقاهرة والجيزة
إنهاء خدمة عامل مسجد بكفر الشيخ بعد ثبوت تعاطيه المخدرات
متى ليلة الإسراء والمعراج 2023 ؟.. متبقي 4 ليالي و 5 ساعات
علي جمعة : القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر |فيديو
كيف يتطهر أصحاب الأعذار لأداء الصلاة في الطقس البارد؟ الأزهر للفتوى يوضح
8 أمور تطهرك وتقيك شر الحسد والحاسد .. لا تغفلها
الإسراء والمعراج| هل رأى النبي سيدنا جبريل بصورته كاملة.. وكم مرة؟