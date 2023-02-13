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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية ..مكون واحد من رفوف مطبخك يخفض الكوليسترول

كوليسترول
كوليسترول

أكدت إحدى الدراسات أن تناول الشعير ، أو الأطعمة التي تحتوي على الشعير ، يمكن أن تخفض نوعين من الكوليسترول "الضار" بنسبة سبعين بالمائة.

يعاني حوالي نصف البالغين  من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يعرضهم بشكل أكبر لخطر الإصابة ببعض الحالات الصحية الخطيرة. 

وفقا لموقع اكسبريس يعني ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم  أن لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك. مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين مما يجعلك أكثر عرضة للمعاناة من حالات الطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية .

لذلك ، فإن الحفاظ على مستويات الكوليسترول منخفضة أمر بالغ الأهمية وبشكل أكثر تحديدًا ، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

خفض مستويات الكوليسترول


ومع ذلك ، يمكن أن يكون النظام الغذائي أيضًا إحدى الطرق لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
وفقًا للدراسات ، من المعروف أن الشعير له تأثيرات في خفض الكوليسترول.

يمكن العثور عليها في الأطعمة مثل الخبز والحساء واليخنات - فقط تحقق من الملصق الخاص بالمحتويات أو استخدمه في الطهي المنزلي.

كشفت مراجعة لـ 14 دراسة حالية ، نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية ، أن تناول الشعير يمكن أن يساعد ليس في خفض نوع واحد بل نوعين من الكوليسترول "الضار".

 

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