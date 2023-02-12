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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات داخل الحرم الجامعي في الفصل الدراسي الثاني .. تعرف عليها

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأ أمس أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، والذي سوف يستمر  لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس أول يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

يستعرض موقع صدي البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي ، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

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محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2023


- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.
- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.
- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.
- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.
- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.
- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.
- يمنع حمل المشروبات الكحولية.
- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.
- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.
- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.
- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.

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