مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفت في حادث مروري.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بالمواجهة في قرية "غرب الموهوب" التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن وفاة عبد الله محمد محروس، 15 عامًا، وإصابة نشأت فوزي فتحي، 39 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى الداخلة العام، فيما جرى وضع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت وحدة مرور الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة من رفع آثار الحادث.