ترهب الأطباء وتسبب فشل كلوي.. متلازمة السحق تصيب الناجين من الزلزال

تتسبب الإصابات المرتبطة بالزلزال، بؤسًا لا يوصف للضحايا وأحبائهم، في حين أن إصابات الأعضاء الحيوية تسبب الموت الفوري ، فقد تحدث الوفيات المتأخرة بعد الوصول إلى المستشفى لعدة أسباب ، أهمها انحلال الربيدات أو متلازمة السحق.

وتؤثر متلازمة السحق في الغالب على الكلى مما يؤدي إلى الفشل الكلوي .

وقد تسبب الزلزال في انهيارات المباني وما إلى ذلك ، مما يؤدي إلى نمط فريد من الضرر لجسم الإنسان وهو إصابات السحق، فهي لا تسبب الوفاة الفورية فحسب ، بل تتسبب أيضًا في اضطرابات ديناميكية الدم .

كما يؤدي سحق وتمزق خلايا العضلات إلى إطلاق الميوغلوبين ، والذي يتحول إلى ميثيوجلوبين وأخيراً حمض الهيماتين ، والذي يتم إطلاقه في الدورة الدموية.

وتحتوي العضلات أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفات والأحماض والإنزيمات مثل فوسفوكيناز الكرياتين (CKMM) ونزعة هيدروجين اللاكتات (LDH)، على الرغم من أنها ضرورية لوظيفة الخلية ، إلا أنها سامة عند إطلاقها في الدورة الدموية بكميات كبيرة.

ويتسبب نقص التروية الموضعي الناجم عن انسداد الدورة الدموية الدقيقة والعضلية بعد السحق في إطلاق الصوديوم والكالسيوم والسوائل مما يؤدي إلى زيادة حجم العضلات وتوترها.

المصدر ncbi