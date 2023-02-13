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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

صورة ارشيفية ل حادث
صورة ارشيفية ل حادث سيارة

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة المخرج أحمد رفعت إثر حادث سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت نجلاء بدر: "بقالي كتير ماعرفش عنه حاجة سمعت إنه هاجر من زمان يوم ما أشوف صورته وأسمع عنه يكون خبر وفاته خبر حزين قوي لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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لينا شاكر تنعي أحمد رفعت:

وكتبت الإعلامية لينا شاكر عبر حسابها على الفيس بوك: "بفتح الـ facebook لقيت صورتك، قلت تبقي غيرت profile picture وكنت حدخل اقولك منور يا نجم بس اتصدمت وقلت اكيد لأ لا واتضح أنه آه للأسف الناس بتنعيك يا أحمد في وفاتك!!!!! مش مصدقة مشيت بدري وفجأة بس أكيد ما تغلاش علي اللي خلقك وكلنا رايحين

وأضافت: أحمد هو واحد من المخرجين المؤسسين لقناة النيل للمنوعات واشتغلت معاه كمية برامج كتيرة قوي، حقيقي أنت عشرة عمر كنت بحب اشتغل معاك حتي لما هاجرت أمريكا كنت دايمًا تكلمني تسأل عليا ونرغي في الشغل واخبار المحطة مش عارفة أقول أيه غير أني ادعيلك أن ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك.

نجلاء بدر أحمد رفعت الولايات المتحدة الامريكية

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