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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القوى العاملة: الإعلان عن تفاصيل الوظائف الجديدة للمصريين في إيطاليا مارس المقبل

عبدالوهاب خضر، المتحدث
عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر النشرة القومية للتشغيل التي تصدر بشكل نصف شهر وموجودة بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن أن يطلع الشاب على الوظائف المتاحة والمناسبة له، منوها أن هذه الوظائف تابعة للقطاع الخاص.

وأضاف "خضر"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن متوسط الأجور لهذه الوظائف يبدأ من 3 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 7 و8 آلاف جنيه، ويوجد وظائف في المجالات كلها، ولكن تابعة لشركات القطاع الخاص.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أنه يوجد 9 مراكز للتمثيل العمالي في الخارج، وأعلنت الوزارة منذ أيام عن فرص للعمل في إيطاليا وسيتم الإعلان عنها بشكل كامل في مارس المقبل.

توفر أكثر من 2000 فرصة عمل داخلي

وأوضح أن آخر نشرة أعلنت عنها الوزارة أشارت إلى توفر أكثر من 2000 فرصة عمل داخلي متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وأرقام التليفونية موجودة للتواصل وهناك توجيهات من وزير القوى العاملة لمديري المديريات بالمحافظات بالتحقق والتأكد من مصداقية هذه الفرص والتواصل مع الشباب حتى يتسلم وظيفته.

القوى العاملة إيطاليا النشرة القومية الوظائف قصواء الخلالي الشباب

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