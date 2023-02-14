باق 38 يوما.. محمد رمضان يشوق المتابعين لمسلسل العمدة رمضان 2023

شوق الفنان محمد رمضان، المتابعين لمسلسل “العمدة” المقرر عرضة في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان صورة من كواليس المسلسل، وعلق عليها كاتبًا: “باقي من الزمن ٣٨ يوم و رمضان يجمعنا مع مسلسل (جعفر العمدة) تأليف محمد سامي و مهاب طارق اخراج محمد سامي إنتاج السعدي و جوهر”.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.