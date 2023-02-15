لا أخشى التهديدات|عفت نصار: الزمالك يفتقد لصانع ألعاب.. ولم أكن أتمنى رحيل أوباما

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه لا يخشى أي تهديدات تلقاها خلال الفترة الماضية، بعد ما طالب برحيل إدارة الزمالك.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنا متربي في نادي الزمالك، وتحدثت عن بعض المشكلات التي يعاني منها النادي ولكن لا يهمني سوى نادي الزمالك، الكيان باق والأشخاص زائلون، وما أقوله شهادة للتاريخ فقط، ونادي الزمالك سوف يستمر، ولا أنتقد لمجرد الانتقادات، كنت أقول إن الزمالك إدارة جديدة من أجل مصلحة النادي فقط، أسعى فقط للإصلاح والتصويب".

وأضاف: "تلقيت بعض التهديدات، وعتاب بسبب انتقاداتي، وقمت بتجميع جروبات الزمالك على الانترنت، وعرضت الفكرة على رئيس النادي، من أجل توحيد كلمة الزمالك على السوشيال ميديا، وكان هدفي فقط مصلحة النادي، ثم أصبح هناك قناة، ومنظومة إعلامية متكاملة، ما فعلته من أجل نادي الزمالك والدفاع عنه في وقت كان حقوقه مهدرة".

وواصل: "الزمالك يعاني من بعض النواقص الهامة في المباريات الكبرى، وهي مركز صانع الألعاب رقم 10، لم يعجبني أداء الزمالك أمام سموحة رغم الفوز، والكرة عندما تقطع من لاعبي الفريق يذهب المنافس بهجمة مرتدة، ولذلك يستقبل الفريق أهداف كثيرة، ورغم سوء أوباما كان يجب استمراره".

وتابع: "هناك فردية كثيرة في أداء لاعبي الزمالك، خصوصًا في ظل افتقاد الفريق للاعب المساند الذي يدعم زميله في مواقف كثيرة داخل الملعب، وسيف الجزيري مهاجم جيد لكن مشكلته أنه يواجه 3 مدافعين دائمًا".

وأكمل: "الأهلي متمرس أفريقيا بشكل جيد، وفي المواجهات الخارجية يلعب بتأمين دفاعي وثلاثي في وسط الملعب، والهلال نتائجه جيدة في السودان مع الأهلي، المباراة بين فريقين جيدين، لكن الأهلي قريب من المكسب".

وأتم: "اتمنى وجود فتوح في مركز الظهير الأيسر مع الزمالك أمام المريخ، والمثلوثي في اليمين على حساب محمد طارق ويلعب أمامه سيد نيمار وأمامه زيزو، اتمنى اللعب بطريقة 4-3-3، ويجب وجود حسام عبدالمجيد مع المثلوثي في مركز المساك، وأتمنى وجود مصطفى شلبي والجزيري في الهجوم".