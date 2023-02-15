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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: ارتفاع نسبة الأمريكيين الراغبين في تقليل الهجرة

أمريكا
أمريكا

ارتفعت نسبة الأمريكيين الراغبين في تقليل الهجرة في جميع المجالات منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب.

وحسب الاستطلاع، قال 28٪ فقط من الأمريكيين إنهم راضون عن مستويات الهجرة في الولايات المتحدة، وهي الأدنى منذ عقد.

ويسلط الاستطلاع الضوء على سبب قيام الجمهوريين في الكونجرس بمهاجمة سياسات بايدن الحدودية، وكيف يمكن أن يكون للتركيز على الحدود صدى لدى بعض الناخبين.

وبلغت نسبة الرضا عن مستويات الهجرة أعلي مستوياتها عند 41٪ في عام 2017 وأدنى مستوى بنسبة 23٪ في عام 2008 على مدار الـ 23 عامًا الماضية التي كانت “جالوب” تجري استطلاعتها.

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في حين أن نسبة المستقلين والديمقراطيين الراغبين في هجرة أقل قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، فإن وجهة النظر هذه بين المستقلين والديمقراطيين بشكل عام قد اتجهت إلى مستوي هبوطي منذ السنوات التي أعقبت 11 سبتمبر.

ولا يزال أكثر من نصف الديمقراطيين راضين عن مستويات الهجرة أو يريدون زيادتها.

ومن المحتمل أن يكون ارتفاع قلق الأمريكيين بشأن مستويات الهجرة مرتبطًا بالأرقام القياسية للعبور على الحدود الأمريكية المكسيكية خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤسسة جالوب.

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