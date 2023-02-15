نفعل ذلك | إعلان خطير من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، فيديو يرصد عدة تفاصيل من الحرب الروسية الأوكرانية، بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي :"أوكرانيا تدافع عن سيادتها وحريتها وديمقراطيتها وثقافتها وأمتها، يجب أن نقف مع أوكرانيا الآن أكثر من أي وقت مضى ونحن سوف نفعل ذلك".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يحاول استخدام الصراع في أوكرانيا لتصوير روسيا على أنها “دولة مارقة” في أعين العالم.

حرب هجينة شاملة

قال لافروف في خطاب ألقاه بالبرلمان الروسي، إن “الولايات المتحدة والدول التابعة لها تشن حربًا هجينة شاملة لطالما كانت تستعد لها، وتستخدم القوميين الراديكاليين الأوكرانيين كوسيلة لضربنا”.

وأضاف: “أنهم لا يحاولون حتى إخفاء الهدف من هذه الحرب: فهي ليست فقط هزيمة بلدنا في ساحة المعركة وتدمير اقتصادنا، ولكن أيضًا لإحاطتنا بـ”طوق صحي” وتحويلنا إلى نوع من الدولة المارقة”.

جاءت تصريحات لافروف في نفس اليوم الذي كشفت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترحات لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بما في ذلك حظر تصدير إضافي وإجراءات لمنع تجاوز القيود.