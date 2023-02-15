5 قواعد ذهبية عليك اتباعها لقلب قوي وصحي

تتزايد أمراض القلب والأوعية الدموية بين الناس في الوقت الحالي، كما أن بعض الإحصائيات سجلت إصابات بالنوبات القلبية التي شوهدت لدى شباب من سن العشرينيات والثلاثينيات.

وفي هذا السياق، أفاد موقع India com بأنه من الضروري على المرء أن يحافظ على سلامة القلب ويبقى بصحة جيدة، وإليك 5 قواعد ذهبية تساعدك في الحفاظ على صحة القلب وهي كما يلي:

1. ممارسة الرياضة يوميًا

بصرف النظر عن المشي ، يمكنك أيضًا ممارسة السباحة وتمارين القوة والجري والركض وركوب الدراجات واليوجا والتمارين الرياضية لتحسين صحة قلبك. اصعد السلالم بدلًا من استخدام المصعد.

2. نظام غذائي متوازن

سيكون من الضروري بالنسبة لك اتباع ممارسات الأكل الصحي.

حاول تضمين الفواكه الطازجة والخضروات والفاصوليا والمكسرات والعدس والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي. قلل من الأطعمة الغنية بالصوديوم التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

3. اشرب كمية كافية من الماء

هل تعلم؟ يمكن استخدام حوالي 2-3 لترات من الماء يوميًا. يمكن أن يحافظ على رطوبتك ويسهل الهضم ويطرد السموم من الجسم.

4. قل لا للتدخين

من الأفضل تجنب التدخين الذي يضيق الأوعية الدموية ويسبب نوبة قلبية.

5. تجنب المأكولات السريعة

يكسبك ذلك الكثير من السعرات الحرارية ويؤدي إلى السمنة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.