عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس تنظم لقاء لفرقها التوعوية بوحدات ومراكز طب الأسرة

صدى البلد

نظم فريق الإعلام والتوعية بمديرية الصحة بالسويس لقاءاً استهدف رفع الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لفرق التوعية بوحدات ومراكز طب الأسرة .

وخلال اللقاء فقد تم التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، التكافلية الإجتماعية والذي ستعمل علي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز ، وخفض معدلات الانفاق الفردى وتوفير الحماية الطبية لكامل أفراد الأسرة ، كما تم استعراض قوة المنظومة الجديدة من خلال إصدار تشريع وفصل الرقابة والتمويل عن تقديم الخدمة من خلال إنشاء هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاثة ، والتي بدورها تضمن استدامة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية .

و تناول اللقاء أيضاً ،  موقف التأمين الصحي الحالي و نفقة الدولة مع التشغيل الرسمي للمنظومة داخل النطاق الجغرافي و إلزامية اشتراك جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في المنظومة الجديدة للإنتفاع بخدمات «التأمين الشامل » عند إطلاق التشغيل الرسمي بمحافظة السويس .

وقد أشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأن اللقاء شهد حضور 80 من  " الأخصائيات الاجتماعيات و الرائدات  و مثقفات الصحيات" علي دفعتين ، تم خلالهما عمل نقاش موسع حول أهم معالم المنظومة الجديدة واستعدادات المحافظة لإستقبال«التأمين الشامل» من بنية تحتية وتجهيزات طبية علي أعلي مستوي واستعدادات المنشآت لميكنة خدماتها إلكترونياً وتدريب الكوادر الطبية علي برامج تدريبية مكثفه ، كما بحث أيضاً

لافتاً لأن اللقاء، بحث أيضاً دراسة التوسع في نشر الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وخدماتها المقدمة من خلال مستويات الرعاية المختلفة ، وزيادة نسب التسجيل بالمنظومة داخل المحافظة.

 

عري بنية تحتية مصر ا خدمات طبية الرسم الأنفاق كاف دول محافظة السويس توعية مدير التسجيل توس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

عروض أوروبية.. تفاصيل موقف إليو ديانج من الرحيل عن الأهلي

مكاسب هائلة في بورصات الخليج العربي

مفاجأة في أسعار الذهب..عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين

الحبس والغرامة.. احذر تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على دعم التمويل العقاري

عامر حسين يكشف الموقف النهائي من مشاركة الأهلي والزمالك في البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب ستات.. شقيقة ميجان ماركل تهاجمها وتقاضيها بسبب التشهير بسمعتها

ماذا يحدث إذا تناول الرجال الزعفران قبل العلاقة الزوجية؟

علامات شائعة تنذر بالإصابة بـ التهاب البنكرياس| خلي بالك

قارين فاتحة..رد ناري من عمرو راضي على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ