صحة السويس تنظم لقاء لفرقها التوعوية بوحدات ومراكز طب الأسرة

نظم فريق الإعلام والتوعية بمديرية الصحة بالسويس لقاءاً استهدف رفع الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك لفرق التوعية بوحدات ومراكز طب الأسرة .

وخلال اللقاء فقد تم التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، التكافلية الإجتماعية والذي ستعمل علي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز ، وخفض معدلات الانفاق الفردى وتوفير الحماية الطبية لكامل أفراد الأسرة ، كما تم استعراض قوة المنظومة الجديدة من خلال إصدار تشريع وفصل الرقابة والتمويل عن تقديم الخدمة من خلال إنشاء هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاثة ، والتي بدورها تضمن استدامة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية .

و تناول اللقاء أيضاً ، موقف التأمين الصحي الحالي و نفقة الدولة مع التشغيل الرسمي للمنظومة داخل النطاق الجغرافي و إلزامية اشتراك جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في المنظومة الجديدة للإنتفاع بخدمات «التأمين الشامل » عند إطلاق التشغيل الرسمي بمحافظة السويس .

وقد أشار وكيل وزارة الصحة والسكان بأن اللقاء شهد حضور 80 من " الأخصائيات الاجتماعيات و الرائدات و مثقفات الصحيات" علي دفعتين ، تم خلالهما عمل نقاش موسع حول أهم معالم المنظومة الجديدة واستعدادات المحافظة لإستقبال«التأمين الشامل» من بنية تحتية وتجهيزات طبية علي أعلي مستوي واستعدادات المنشآت لميكنة خدماتها إلكترونياً وتدريب الكوادر الطبية علي برامج تدريبية مكثفه ، كما بحث أيضاً

لافتاً لأن اللقاء، بحث أيضاً دراسة التوسع في نشر الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل وخدماتها المقدمة من خلال مستويات الرعاية المختلفة ، وزيادة نسب التسجيل بالمنظومة داخل المحافظة.