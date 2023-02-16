برنامج التدريب العملى لطلبة كلية الاستزراع المائي بجامعة العريش





اجرت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، برنامج التدريب العملى لطلبة الكلية العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م. ، ضمن المناهج الدراسية لتأهيل واعداد الكوادر الطلابية قبل التخرج، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش - رئيس الجامعة .

ميناء العريش البحرى

وقد أشراف علي التدريب الدكتور محمد سالم - عميد الكلية، والدكتور محمد القصاص - وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب. .حيث تم اجراء التدريب الميدانى لطلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحريه علي اللنشات البحرية بميناء العريش البحرى.

ويهدف التدريب الي تنفيذ المناهج النظرية أثناء الدراسة بالتدريب العملي علي الطبيعة، من اجل اعداد كوادر مستقبلية لمواكبة تنمية وتطور الثروات البحرية للجمهورية الجديدة.



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