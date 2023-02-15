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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشورة التثقيفية والفحوصات الطبية خدمات فحص ما قبل الزواج في شمال سيناء

المشاركين في الدورة
المشاركين في الدورة التدريبية عن المقبلين على الزواج

شاركت إدارة العريش الصحية في محافظة شمال سيناء، في الدوره التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان للمبادرة الرئاسيه الجديدة التي سيتم اطلاقها فبراير الجاري،  للمقبلين على الزواج ، تحت إشراف الدكتوره امال عبد الحي مدير عام الامومه والطفوله بالوزارة  ، والدكتوره رنا جلال حشمت المدير الفني لامومه والطفوله بوزارة الصحة.

ومثل إدارة العريش كل من : الدكتوره ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش ،و ناجح محمد مسئول الثقافة الصحية و الإعلام بالإداره ممثلين عن الثقافه الصحيه والإعلام بإدارة العريش.

 

الفحوصات الطبية
 

وكان موضوع الدورة التدريبية ،حول خدمات فحص ما قبل الزواج لتشمل المشورة التثقيفية والفحوصات الطبية اللازمه لرفع الوعي الصحي و إعداد جيل صحي خالي من الأمراض و الاطمئنان على صحه المقبلين على الزواج.


و أوصت الدورة علي ضرورة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبلين، وضمان عدم نقل الأمراض الوراثية لهم والناتجة عن زواج الأقارب في كثير من الأحيان.


و استلام الشهادة الصحية يتم في خلال 14 يوم من الانتهاء من الفحوصات الطبية ، وان تكلفه الفحوصات الطبية للفرد الواحد 180 جنيها.

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سيناء فحوصات المشورة الصحة الزواج

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