برنامج تدريبي للسيدات بقري شمال سيناء على حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات

تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي ب محافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا للسيدات بقري سيناء على حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

وذلك بهدف دمج التراث السيناوي مع الجلود تحت رعاية علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء.

ويبدأ أولي فعالياته البرنامج خلال شهر فبراير ٢٠٢٣م. بتدريب ٢٠ سيدة من مركز بئر العبد علي حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات من خلال دمج التراث السيناوي مع الجلود ،ويستمر هذا التدريب علي مدار خمس أيام متواصلة لإنتاج شنط ومحافظ وبرتفيهات وغيرها، من منتجات الإكسسوارات بجودة عاليه من خلال مدربين متميزين لفتح مجال عمل للسيدات.

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية ، ان هذا التدريب يأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء .. حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب ٨٠ سيدة من مراكز مختلفة داخل شمال سيناء

وقال إن فريق عمل مشروع التنمية المستدامة الذي تنفذه الجمعية، يعمل علي تحقيق التكامل بين مكونات المشروع المختلفة للوصول إلي تنمية مستدامة في القطاعات المختلفة "الإقتصادية والإجتماعية وغيرها".

مخرجات ورش العمل

وأكد علي أن تنفيذ الأنشطة المختلفة بهدف تعظيم الإستفادة من مخرجات ورش العمل والتدريبات والتدخلات المختلفة.

وقد نجحت جمعية الجورة في انتاج مفردات التراث السيناوي ، بإستخدام آليات حديثة لتحقق رواجا وموائمة مع سوق المنتجات المحلي والعالمي .