فخامة اللون الأسود .. دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس |صور

تمكنت شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والفريدة من نوعها، والتي تتمتع بترقيات عالية الاداء سواء كانت فنية أو خارجية، ولكن في هذ الموضوع امتعت برابوس محبي الدراجات النارية بتعديل اخر مميز، يعمتد على احد وحوش KTM الشهيرة.

دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس

القدرات الفنية للدراجة النارية KTM 1290 SUPER DUKE R EVO

حصلت الدراجة النارية برابوس KTM 1290 SUPER DUKE R EVO على محرك سعة 1300 سي سي، طراز V-TWIN يستطيع أن يضخ قوة قدرها 177 حصانا عند 8000 لفة في الدقيقة.

دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس

تعديل مميز لدراجة KTM و برابوس .. اللون الاسود يخطف الانظار

تتمتع الدراجة النارية KTM 1290 SUPER DUKE R EVO المعدلة من برابوس، باللون الاسود المطفي، بالاضافة إلى استخدام عدة لمسات مصنوعة من ألياف الكربون، والتي تعطي شكل مميز للدراجة النارية ولاطلالة اللون الاسود المستخدم.

دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس

وجاءت الدراجة النارية بأنابيب عادم مزدوجة الاداء مع مظهر رياضي، تحمل شعارات BRABUS الشهيرة، بالاضافة إلى مساند مخصصة للاقدام، وجنوط طراز Monoblock Z، إلى جانب الون المسمى بـ Platinum Black الذي يضيف لمسة جمالية للدراجة النارية.

دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس

وتعتمد دراجة BRABUS KTM 1290 SUPER DUKE R EVO على عدة اوضاع خاصة باعدادات القيادة وتشمل، وAdvanced و Track، بالاضافة إلى الوضع Comfort و Street والرياضي SPORT، مع ترقيات تتعلق بنظام التعليق WP APEX الشبه نشط.