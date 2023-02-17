الصفقات تخطت الـ 6 مليون |"شطة" يدق ناقوس الخطر للأهلي قبل مواجهة الهلال

تحدث عبدالمنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، عن المواجهات القارية للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك أمام الهلال والمريخ السودانيين، في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال شطة: "لماذا تقام مواجهة الزمالك ضد المريخ والهلال ضد الأهلي في الثالثة عصرًا، يجب أن يتدخل الكاف لوضع معايير ويتم تطبيقها على كل الملاعب، من أجل إقامة المباريات ليلًا".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فلوران إيبينجي تولى تدريب الهلال، وقام بجلب لاعبين من الكونغو، وتم صرف أكثر من 6 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الكرة السودانية وتم زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لكل نادٍ، وخلال سنتين لن يجد المنتخب السوداني لاعبين مميزين في أكثر من مركز، في ظل كثرة اللاعبين الأجانب".

وأضاف : "مواجهة الهلال صعبة أمام الأهلي، خصوصا أنه خسر أمام صن داونز في المباراة الأولى، ومن ضمن أسباب صعوبة اللقاء، الهلال لم يخسر أمام الأهلي على أرضه ملعبه فقط، وهناك إعلامي خرج أن الهلال يلعب بالنار، بدلا من تقدير العلاقات بين الناديين والشعبين، تلك التصريحات تشعل الأجواء".

وقال شطة: "المباراة ستكون قوية بين الأهلي والهلال، وفلوران إيبينجي من المدربين أصحاب التاريخ الجيد في القارة ولذلك تم اختياره لتولى الفريق، لأهلي لديه طموحات كبيرة وجاهز نفسيا وفنيا، ويمتلك أسكواد قوي، وتدوير اللاعبين خلق نوعًا من المنافسة بينهم، والرغبة في المشاركة، الفريق الأحمر قادر على تقديم مستوى جيد في غياب جمهور الهلال".

واستطرد: "أتوقع أن يكون الأهلي أفضل في هذه المباراة، كما أن الهلال قدم مستوى جيد أمام صن داونز، وسيكون ندًا للفريق الأحمر الذي يمتلك خبرات كبيرة في القارة السمراء، والأهلي لديه عناصر مؤثرة مثل حسين الشحات وعبدالقادر، وسيلعب بثنائي في الوسط حمدي فتحي وديانج، ويوجد عبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني ومعلول، وخلفهم بالطبع الشناوي".

وحول لقاء الزمالك ضد المريخ، قال: "لم أتابع المريخ بشكل كبير وكان مشكلة النادي مؤخرا هو وجود مجلسين لإدارة النادي وتدخل الفيفا في بعض الأزمات، لكن المريخ حاليا لديه لاعبين مميزين، والنادي كان يريد نقل مبارياته إلى أثيوبيا، ولكن تم بعد ذلك اختيار ليبيا لإقامة مواجهاته في دوري الأبطال على ملعب الشهداء".

وأتم: "المريخ لعب مباراة جيدة أمام الترجي التونسي، والزمالك لديه عناصر مميزة مثل زيزو وفتوح، لاعبيه قد يكونوا فقدوا بعض الثقة لكن الفوز على سموحة كان مهمًا، أتوقع أن تكون المباراة صعبة وأن تخرج بالتعادل، والمريخ سيلعب بشكل دفاعي عكس الزمالك الذي سيلعب للهجوم بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد".