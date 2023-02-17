شرط وحيد |شوبير يعلن موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف النادي من المشاركة في البطولة العربية.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي لا يمانع مطلقا في المشاركة في البطوله العربيه ولكن الازمه تكمن في مواعيد المباريات حتي لا يتعرض الاعبين الإرهاق.

وأضاف شوبير أن البطوله العربية تضم أفضل الفرق في كل دولة مثل الزمالك والأهلي من مصر والوداد المغربي من المغرب والترجي التونسي و الهلال والنصر من السعودية.

وتابع، أن الاهلي وافق بالفعل على المشاركه في البطولة العربية ولكن بشرط ضبط المواعيد.

وأكمل شوبير أن الأهلي وافق على المشاركة من أجل التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير .