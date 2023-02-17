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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتوقع تعادل الزمالك أمام المريخ السوداني

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كواليتي التصوير لمباريات الدوري المصري، يجعل بعض الحالات مشكوك في صحتها، مشيرًا إلى أن سموحة يستحق ركلة جزاء واضحة في لقاء الزمالك، بعدما قام محمد عبدالغني بدهس قدم حسام حسن مهاجم الفريق الأزرق.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سبق ولعبت على ملعب نجيل صناعي مع منتخب مصر أمام جيبوتي، وأرضية الملعب وقتها كانت صعبة جدًا بسبب شدة الحرارة، ووقتها تعرض محمد فضل لإصابة قوية في الكتف".

وأضاف: "هناك نقطة إيجابية للزمالك وهي إقامة المباراة خارج السودان، ولديه فرصة كبيرة في تحقيق الفوز، وأي نتيجة بخلاف المكسب فأن الصعود سيكون صعب للغاية، الأمور لازالت بين أقدام لاعبي الزمالك حتى الآن، واي نتيجة بخلاف الثلاث نقاط ستصعب المهمة تمامًا".

وواصل: "سيف جعفر إضافة جيدة للزمالك، ويجب استمرار نفس التشكيلة التي لعب بها الفريق أمام سموحة، والعالم كله بدأ يعتمد على المواهب الشابة، وباريس سان جيرمان أشرك ايمري وهو عمره 16 عاما أمام بايرن ميونخ".

وأكمل معوض: "يجب الاعتماد على المواهب في الأندية المصرية في المستقبل، وأن تفكر الأندية بشكل سليم في استثمار مواهبها، وإمام عاشور يتسلح بالثقة في تجربته الحالية بسبب مشاركاته الكثيرة مع الزمالك".

وأتم: "أعتقد أن الزمالك سيتعادل مع المريخ، الفريقين في حاجة للفوز بعد نتيجة الجولة الأولى، واي خسارة لطرف من الأطراف يعني ابتعاده عن دائرة المنافسة تمامًا.

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